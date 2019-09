Alleanza tra Belluno, Limana e Api Dolomiti per salvare le piccole operaie del miele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Belluno amica delle api. Con un fondo da 7mila euro il Comune di Belluno, quello di Limana e Api Dolomiti hanno in serbo un progetto per salvare le piccole produttrici di miele. Serate informative, sì, ma non solo. Ieri gli assessori hanno approvato il documento con la dichiarazione di intenti e le linee generali dell'iniziativa, in partenza a breve, ma per ora l'assessore all'Ambiente Stefania Ganz vuole mantenere il riserbo sui contenuti del piano salvezza. «E' per la tutela delle api, sia quelle selvatiche che quelle melliflere spiega...