LA POLEMICA

BELLUNO Alle Ronce ancora neve sulla strada, nei giorni scorsi si è ghiacciata ed è diventato pericoloso il passaggio. In Via Piandelmonte 81 abitano due nuclei famigliari. Uno di questi è composto da una coppia di anziani, l'uomo ha 81 anni, non ha più la patente e ha difficoltà motorie. Dalla prima nevicata della stagione, a cui si è aggiunta quella del ponte dell'Immacolata, nessuno è andato a spalare la neve sulla via che porta alla loro abitazione. Il problema è che la strada è ripida e con le basse temperature delle ultime notti la neve si è ghiacciata e i due anziani sono in difficoltà a scendere in paese, quando ne hanno bisogno per fare spese e per andare dal dottore, dal momento che l'uomo ha necessità di farsi medicare. «Non abbiamo altre pretese, certo abbiamo una figlia che ci aiuta, ma per alcune cose desideriamo arrangiarci», spiega Aldina Sandon. Siamo a Le Ronce, una località vicino al Nevegàl, parecchio fuori mano. Dall'agriturismo che prende il nome dalla frazione via Piandemolte si biforca in due: da una parte la strada è battuta, dall'altra si possono vedere le tracce di un'auto che ha battuto i binari della via. «Una situazione piuttosto pericolosa spiega Aldina Sandon di 70 anni -. È il primo anno che non passa nessuno, ma questo è anche un anno particolare a causa del coronavirus, si spera di non aver bisogno di nulla durante la notte, altrimenti sono problemi. Di solito passava sempre qualcuno, questa è la seconda volta che ci lasciano con la neve sulla strada». La situazione non è facile, «si tratta di 350 metri di via, con 5 minuti di lavoro. Il momento più difficile, per noi, è l'inverno. Avere la via impraticabile ci crea ansia, perché se dovesse succedere qualcosa... Noi la nostra vita l'abbiamo passata qui, con sacrifici. Chissà se un giovane d'oggi riuscirebbe ad adattarsi», conclude Aldina Sandon.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA