Alle prese con la non autosufficienza: a chi rivolgersi per avere assistenza

A chi rivolgersi quando in casa un anziano diventa non più autosufficiente? Su quali servizi contare? Come gestire la questione eredità quando il proprio caro viene colpito da Alzheimer? A queste e ad altre domande l'Associazione Mazziniana Italiana Sezione Doveri dell'uomo di Belluno si propone di dare risposta martedì alle 18 in sala Bianchi. Alla conferenza dibattito dal titolo L'anziano non autosufficiente aspetti etici, giuridici, assistenziali interverranno Romano Cavagna, Laura Vittoria De Biasi e Maria Chiara Santin. «È necessaria l'attenzione all'anziano in una società che invecchia le parole di Cavagna - questo significa distribuire le giuste risorse per i servizi dedicati e assicurare il diritto all'assistenza». «Ci sono tanti servizi sul nostro territorio poco conosciuti commenta Santin -, a partire dal Centro Diurno. Spesso le famiglie di persone con demenza si rivolgono ai servizi socio sanitari quando ormai sono stremati dalle cure rivolte al famigliare, perché non sapevano di tante possibilità. Per questo è importante diffondere la conoscenza dell'assistenza e dei servizi a disposizione in provincia». (AT)

