ALLARME TRUFFEBELLUNO Pomodori, manghi e arance, colorati e di ottima qualità. Ma tutti venduti abusivamente. Il commerciante che esercitava a bordo di un furgone smerciava i prodotti senza avere una licenza e quindi nemmeno registrare in alcun modo i guadagni ottenuti dalla vendita di frutta e verdura tra le piazze della città. Si è conclusa alla mensa dei poveri di Mussoi l'operazione congiunta tra Carabinieri e Guardia di Finanza. Martedì, durante un controllo in città, le forze dell'ordine hanno infatti colto in flagranza di reato un...