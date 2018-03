Allarme a Nogarè: wurstel al veleno morto un cucciolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERICOLOBELLUNO Indagini in corso al parco di Nogarè. Martedì è morto un cucciolo di pastore tedesco. È finita nel peggiore dei modi la passeggiata di lunedì per il cane che aveva ingoiato un pezzo di wurstel farcito di lumachicida. La denuncia arriva dall'associazione Apaca.IL DRAMMAL'avvelenamento è avvenuto in zona Nogarè a Belluno, molto probabilmente nelle aree intorno al parchetto dove abitualmente passeggiano i cani e giocano i bambini del quartiere. La cucciola si è sentita male subito dopo la passeggiata, l'agonia è durata...