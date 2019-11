Allagamenti: pompieri al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALTEMPOBELLUNO Pioggia e neve ieri hanno tenuto sotto scacco la provincia, con un anticipo di inverno annunciato dalle previsioni meteo, che non ha fatto stare allegri. Fortunatamente non ci sono stati grossi danni sul territorio, come avvenuto in altre zone d'Italia causa delle intense precipitazioni di ieri pomeriggio in Valbelluna. Ci sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, concentrati principalmente nella zona di Limana e Belluno per allagamenti di strade e abitazioni. Tutto si è scatenato dalle 17.30 in poi (anche...