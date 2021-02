IL CASO

BELLUNO Alla guida senza patente e nel bagagliaio uno zaino con all'interno una pistola giocattolo, perfetta replica di una Beretta, ma senza il tappino rosso. Sicuramente non erano in provincia per giocare i tre padovani che venerdì pomeriggio sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, che stavano effettuando un posto di controllo prima dell'ingresso della galleria Col Cavalier di Belluno. I militari un centinaio di metri prima della loro postazione notano che una Citroen Saxo aveva repentinamente fermato la marcia accostando a destra. Dopo pochi istanti vedono che il conducente smonta dall'auto per andare dal lato del passeggero, dal quale scende un altro individuo che si porta alla guida. E per non dare nell'occhio l'ex conducente si avvicinava a bordo strada per fare pipì.

I carabinieri si sono insospettiti e hanno proceduto a controllare l'auto e i suoi occupanti: un 74enne, un 43enne e un 50enne dell'Alta padovana. Durante la perquisizione del mezzo, all'interno di una borsa che era nel portabagagli è stata rinvenuta una pistola che era sprovvista del previsto tappo rosso e per la quale nessuno dei tre occupanti dell'auto ha saputo fornire una motivazione convincente circa il motivo del suo possesso. «Attualmente spiegano dall'Arma sono in corso le indagini per capire i reali motivi della presenza di queste tre persone in provincia di Belluno». Nel frattempo il primo conducente, il 43enne R.C., di San Giorgio delle Pertiche (che poi era passato sul lato passeggero) è stato denunciato in stato di libertà per guida con patente sospesa per 2 anni (non avrebbe potuto guidare fino al prossimo 13 novembre).

