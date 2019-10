Alla 24 ore di San Martino gazebo sanitario della Cisl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO La Cisl porta la prevenzione cardiologica alla 46esima edizione della 24 Ore di San Martino, la gara sull'ora più antica d'Italia che si svolgerà sabato e domenica in città. La Cisl Belluno Treviso non solo parteciperà con una propria squadra a quello che rappresenta uno degli appuntamenti sportivi e sociali più importanti della provincia di Belluno, ma sarà presente con un camper sanitario appositamente allestito per offrire la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito....