Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN GREGORIO NELLE ALPIIl rifugio Casera Ere è ora più sicuro grazie all'associazione All for Life che ha donato un defibrillatore alla struttura gestita da Matteo Paniz. Il fondamentale strumento salvavita sarà dunque sempre a disposizione degli escursionisti ed avventori della Ere, permettendo di intervenire prontamente qualora ve ne fosse la necessità. La cerimonia di consegna si è tenuta domenica in una giornata all'insegna della...