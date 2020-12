IL PROGETTO

BELLUNO Dopo la proposta, il progetto: l'associazione Belluno Alpina rilancia con azioni concrete la sua idea di convertire le ex scuole di Ronce in sede di hub per lo studio della montagna e delle sue genti contro lo spopolamento, lasciando spazio agli uffici del futuro Consorzio Forestale e luoghi di incontro e confronto per la comunità, per avvicinare giovani e turisti alla vita di montagna. L'associazione continua infatti a spingere per la costituzione del Consorzio, visto come unico strumento per la gestione, la pulizia e la progettazione di un territorio eccezionale, ma spesso sottovalutato. «I danni causati dal maltempo in questi giorni, pensiamo solo ad esempio alle tre frane che si sono mosse a Piandelmonte, rischiano di incentivare l'abbandono della montagna», spiega il presidente Gimmy Dal Farra. «Per questo è necessario avere in montagna uno spazio di studio delle popolazioni montane e delle politiche antispopolamento, che non possono essere disgiunte da una continua e attenta manutenzione del territorio». L'associazione è al lavoro per il recupero delle ex scuole di Ronce, da trasformare in sede del Consorzio forestale: già pronto un render della struttura e il progetto, da circa 250mila euro. La location è ideale per Belluno Alpina: 750 metri di quota, in zona centrale delle Prealpi, snodo di sentieri che portano al Nevegal, verso Belluno, e in Valmorel, direzione Limana. «Per noi è fondamentale che una realtà come il Consorzio Forestale abbia sede, punto logistico e di ritrovo direttamente nel bosco e non in città, così da avvicinare l'istituzione al territorio e far crescere nei residenti la consapevolezza delle potenzialità e peculiarità del posto», sottolinea Dal Farra di Belluno Alpina. (Fe.Fa.)

