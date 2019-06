All'ex ospedale cantiere al via: ecco il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICABELLUNO Il rumore di un martello pneumatico, operai indaffarati a delineare il cantiere: sono cominciati i lavori all'area dell'ex ospedale civile di Belluno, dietro Palazzo Bembo. La Filù srl ha affidato i lavori all'impresa Deon per creare una zona commerciale, una direzionale e una residenziale. Con la Filù c'è anche la F&C Project che porta avanti i lavori all'ex Banca d'Italia. Corrono su due binari i progetti legati alle due aree, che permetteranno di riqualificare due spazi in pieno centro storico, che erano in pieno stato...