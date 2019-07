All'asilo di Villabruna arriva l'orario allungato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREPaolo Biacoli è stato riconfermato alla presidenza dell'associazione Mano Amica di Feltre. I giorni scorsi si è tenuta l'annuale assemblea dei soci del sodalizio feltrino per tracciare un bilancio dell'anno ma soprattutto per rendicontare dei tanti ed importanti progetti in corso come l'introduzione delle cure palliative all'interno delle case di riposo del feltrino. Durante l'assemblea si è provveduto anche al rinnovo del consiglio direttivo che è risultato così composto: Paolo Biacoli, Franco Capretta, Maurizio Ceschin, Valentino...