Tris di conferme ai vertici del Soccorso alpino e speleologico del Veneto. Nei giorni scorsi si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei delegati e vice-delegati che rimarranno in carica nel triennio dal 2022 al 2024. Nella Delegazione II Zona Dolomiti Bellunesi, che comprende le stazioni bellunesi e trevigiane, sono stati confermati il delegato Alex Barattin e il vice-delegato Mario Brunello, che saranno affiancati da Ferruccio Barel, già capo del Soccorso alpino di Longarone, in sostituzione di Giorgio Follin. Un'altra conferma è arrivata nella Delegazione XI Zona Prealpi Venete, che opera nei territori di Padova, Verona e Vicenza, dove rimane in carica come delegato Alberto Barbirato. Due nuove nomine invece per la carica di vice-delegato: Roberto Morandi, ex capo del Soccorso alpino di Verona, e Luca Nardi, a capo del Soccorso alpino di Schio fino alla fine dell'anno. Subentrano a Marco Vignola, della Stazione di Verona, e a Luca Cortese, del Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno. Nessuna novità nemmeno per la VI Delegazione Speleologica: resta delegato Giovanni Ferrarese insieme ai suoi vice Damiano Federti e Cristiano Zoppello. «Ringrazio i delegati e vice-delegati uscenti ha commentato il presidente regionale Rodolfo Selenati per l'impegno profuso in questi anni all'interno del Consiglio del Soccorso alpino e speleologico del Veneto. Auguro a chi è stato confermato e ai nuovi eletti buon lavoro». Circa un anno fa il Soccorso alpino applaudiva la legge 126 del 13 ottobre con cui il governo aveva messo nero su bianco ciò che fino ad allora, pur trovando riscontro nella realtà, non ne aveva uno specifico a livello legislativo. «È stata messa una pietra miliare nel lungo e faticoso percorso per rivendicare le istanze del Soccorso alpino» aveva detto il consigliere nazionale del Cnsas Fabio Bristot. Tra le novità più importanti il rafforzamento delle competenze del Corpo (non più solo di coordinamento ma anche di direzione), 750mila euro all'anno per le polizze assicurative dei volontari e il riconoscimento di sette figure specialistiche. A fronte dei numerosi interventi del Soccorso Alpino nel 2019 ne sono stati eseguiti 10mila in Italia e 908 in Veneto non poteva che apparire chiara la necessità di un aggiornamento delle legge in vigore da ormai vent'anni (cioè la 74 del 2001). «In tutto questo tempo aveva sottolineato il presidente nazionale Maurizio Dellantonio sono cambiate molte cose ma quella legge è rimasta la stessa. Dopo 10 anni di confronto con i vari governi siamo riusciti a cambiarla».

