Alberi sulla strada: interviene la protezione civile

DANNI DEL MALTEMPOBELLUNO Tre alberi in strada a Tisoi, Mussoi e Cavarzano. Domenica di lavoro per gli uomini del gruppo comunale di Protezione civile. Anche se l'ennesima ondata di maltempo non ha investito il capoluogo con la violenza temuta, ci sono stati danni e strade chiuse. Via Zei, per esempio. Ieri mattina attorno alle 13 una squadra di Protezione civile è intervenuta, a bordo di due jeep, in seguito alla segnalazione di un residente della zona. La pianta, enorme, bloccava la strada che da Tisoi sale verso il Bosco delle Castagne, la...