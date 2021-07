Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TAVOLOBELLUNO Un protocollo d'intesa per la prevenzione delle emergenze. Ci stanno lavorando Prefettura e Provincia, che, con il suo presidente Roberto Padrin e una delegazione di Palazzo Piloni, in questi giorni era a Roma. È stata l'occasione per aggiungere un importante nuovo tassello al protocollo, per prevenire e non trovarsi più nella situazione di Vaia. Si tratta dell'ampliamento della collaborazione tra Provincia e Enel....