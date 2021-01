POLITICA

BELLUNO Che intenzioni ha l'amministrazione comunale in relazione agli alberi di piazza dei Martiri? Andrea Stella e Raffaele Addamiano di Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia scrivono un'interrogazione e ripropongono la questione, sollevata parecchie volte anche dalla sezione di Belluno di Italia Nostra. Il documento è stato sottoscritto alla luce delle conseguenze che hanno portato le abbondanti nevicate di fine dicembre. La zona con le piante di piazza Martiri era anche stata transennata per motivi di sicurezza a cavallo di Capodanno. E nei giorni scorsi gli operai comunali sono dovuti intervenire per il taglio dei rami più grossi e pericolanti a tutela dell'incolumità pubblica. Un intervento che ha scatenato più di qualche reazione e ora anche un interrogazione. «Richiamiamo la recente presa di posizione scrivono i consiglieri Addamiano e Stella della sezione di Belluno di Italia Nostra in forza della quale, paventando un taglio quasi indiscriminato delle piante più vecchie lì presenti, si suggeriva opportunamente di procedere ad un'accurata perizia agronomica, visiva e strumentale sulla stabilità di tutti gli alberi piantati nella bella area verde del centro cittadino». I consiglieri ritengono condivisibile «l'approccio prudenziale e scientifico diretto a garantire sia la sicurezza dei cittadini bellunesi sia la cura dell'ambiente e del paesaggio, così come prescritta a livello costituzionale», per questo motivo chiedono al sindaco e all'assessore competente quali siano, al riguardo, «le effettive intenzioni dell'Amministrazione nell'ambito di un'area che rappresenta, a tutti gli effetti, il salotto buono della città, patrimonio da preservare e, al limite, da riorganizzare». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA