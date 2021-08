Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALANO DI PIAVEA meno di una settimana dal termine entro il quale dovranno essere presentate le liste per le elezioni amministrative, ad Alano di Piave, è praticamente ufficiale, Uniti per Alano, il gruppo capeggiato da Serenella Bogana e attualmente al governo, non correrà da solo. A contenderle la conquista del palazzo municipale di piazza Martiri ci sarà, infatti, un'altra lista che a breve svelerà le sue carte. Per ora si conoscono...