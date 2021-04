Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO Dalla marginalità al giubbotto giallo di nonno vigile, è in partenza un progetto che punta a far sentire tutti parte di una grande comunità. Si chiama non a caso Dolomiti inclusive, parte dall'Ambito Sociale del distretto 1 dell'Usl e coinvolge i comuni del territorio, capoluogo compreso.I BISOGNI DELLA CITTÀL'iniziativa va di pari passo con la necessità della Polizia locale di Belluno di avere volontari negli orari...