Al Silmo Paris il Distretto Belluno: aziende unite in un unico marchio

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Eyewear District Belluno è il marchio che renderà riconoscibili le piccole e medie aziende bellunesi al Palazzo delle Esposizioni di Parigi, per il Silmo 2019. Le imprese si presenteranno compatte col nuovo brand facilmente riconoscibile, che richiama Dolomiti Unesco e Made in Italy.IL VALORE AGGIUNTO«In un contesto commerciale che valorizza sempre di più le produzioni artigianali, i luoghi e il Made in Italy, è importante puntare sul fattore territoriale», spiega la presidente di Sipao Lara Franzoia. «Poi c'è la...