Al ristorante in orario d'ufficio: in aula l'elenco delle uscite

IL PROCESSOBELLUNO Pause di tre quarti d'ora, un'ora, per andare a pranzo in orario di lavoro e senza timbrare il cartellino. Tutto documentato. L'elenco delle uscite contestate a sei dipendenti del Servizio forestale regionale di Belluno, è stato snocciolato ieri dagli investigatori che per mesi pedinarono i dipendenti su ordine dell'allora procuratore Francesco Saverio Pavone. A processo ci sono: Lorenzo Pertoldi, 60enne di Belluno, Claudio Tura, 64enne nato a Brunico, Fabio Da Re, 47enne bellunese, Rosanna Lunardon, 59enne bellunese,...