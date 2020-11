LA CONSEGNA

BELLUNO Ieri il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Francesco Rastelli, ha consegnato la prima copia del calendario 2021 dell'Arma, giunto a Belluno, al prefetto Adriana Cogode. L'incontro a Palazzo dei Rettori dove il prefetto ha potuto visionare il nuovo calendario storico dell'Arma per il 2021. Era stato presentato qualche giorno fa in tutta Italia. Il calendario celebra uno dei massimi simboli italiani, Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario della morte. Hanno collaborato al progetto editoriale, il professor Aldo Onorati e lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, con il giornalista Aldo Cazzullo.

Il calendario dei carabinieri è ormai un oggetto di culto, molti lo collezionano e c'è sempre tanta curiosità per sapere il tema che fa da filo conduttore delle 12 tavole. Quest'anno la storia di un maresciallo, Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere, toscano come il Sommo Poeta, nei dodici racconti, uno per ogni mese. Alighieri, colto fino al punto di conoscere a memoria l'intero poema, narra di vicende verosimilmente accadute nel suo percorso di carriera e nelle diverse esperienze operative maturate, percependo le parole di Dante come fonte insostituibile d'ispirazione per coraggio, inventiva e generosità. Tra gli altri prodotti editoriali dell'Arma: l'agenda storica su Pinocchio e i carabinieri, che celebra i 140 anni dalla prima apparizione dell'opera di Carlo Lorenzini (Collodi); il calendario e il planning da tavolo.

