Al lavoro l'avvocato che risanò a Venezia

IL RITRATTOBELLUNO Di certo l'Aci Belluno è in buone mani. Il nuovo commissario, l'avvocato mestrino Giorgio Capuis, ha anni di esperienza in un caso simile all'ente bellunese. L'avvocato, 41 anni, infatti dal 2007 è Presidente dell'Aci Venezia, club che ha risanato, riportando i conti in attivo. In quel caso ci fu un commissariamento e un buco sostanzioso (da 2,3 milioni). A Belluno il buco è di molto inferiore (si parla di 800mila euro). Il commissario Capuis è arrivato a Belluno venerdì, ma già d alcuni giorni si era messo al lavoro...