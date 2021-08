Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZA COVIDBELLUNO Si è espresso anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, sul caso del pediatra bellunese coperto di insulti dai no-vax per un video su Facebook. «Voglio esprimere la mia piena solidarietà a Giangiacomo Nicolini ha scritto ieri il ministro in una nota per i gravi attacchi ricevuti in seguito al suo messaggio a favore della vaccinazione contro il covid: sono gesti gravi e intollerabili...