Si terrà domani alle 9.45, nell'aula magna del Catullo, la cerimonia di premiazione del Premio Scuola Digitale 2019/2020 di cui l'istituto è capofila per la fase provinciale. I dieci progetti finalisti verranno presentati dagli studenti e valutati da una giuria. Il Premio Scuola Digitale è un'iniziativa del Miur per promuovere l'eccellenza delle scuole italiane nell'apprendimento e nell'insegnamento digitale. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, prime classificate, riceveranno un premio da 1000 euro da poter investire nella propria scuola per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa e parteciperanno alla fase regionale a cui seguirà la nazionale. A giudicare i lavori saranno Massimiliano Salvador, dirigente Uat di Belluno, Serenella Bogana, vice Presidente della Provincia, Bruno Chiozzi, referente provinciale formazione, il dirigente scolastico Violetta Anesin del Liceo Renier di Belluno e Donatella Collodel, esperte di informatica. Queste le scuole coinvolte: Segato-Brustolon, Catullo, Della Lucia, e gli istituti comprensivi di Puos, Santa Giustina, Pieve di Cadore, Domegge, Cencenighe, Belluno 3, Santo Stefano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA