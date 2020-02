L'INCONTRO

BELLUNO Anap, l'Associazione anziani pensionati di Confartigianato Belluno, alle 17.00 di oggi, nella sede di piazzale Resistenza 8, propone l'incontro sul tema Le novità fiscali 2020 per i pensionati. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Caaf e il Servizio fiscale di Confartigianato Belluno. «Il 2020 - spiega la presidente di Anap Belluno, Antinesca De Pol - ha portato novità di ordine fiscale significative per noi pensionati, che è utile conoscere nel dettaglio. La tracciabilità dei pagamenti per spese detraibili, ma anche il nuovo bonus facciate, che riconosce la detrazione del 90% della spesa, sono tra queste. Come Associazione di pensionati - prosegue la presidente De Pol - abbiamo scelto pertanto di divulgare in tempo utile queste informazioni, perché le spese sanitarie, vista l'età, hanno una grossa incidenza nel bilancio familiare, ma anche le nostre case sono un patrimonio che ci appartengono e un incentivo così pregnante come il bonus facciate può essere uno stimolo per interventi migliorativi del patrimonio edilizio esistente».

Ma come accedere e a chi spettano? A queste domande daranno risposta gli esperti del Caaf e del Servizio fiscale di Confartigianato Belluno.

