Al bivio per Camolino: ciclista travolto da un'auto

SOSPIROLOGli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso ma secondo la prima sommaria ricostruzione l'incidente avvenuto poco prima dell'ora di pranzo di ieri a Piz di Sospirolo, al bivio con la provinciale 2 per Camolino, sarebbe riconducibile alla mancata precedenza da parte dell'automobilista, originario del Marocco, che si trovava al volante della sua utilitaria.Ad avere la peggio A.M. 50enne, residente in zona che è stato portato in ospedale a Belluno con un sospetto trauma cranico. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di...