Al bar senza mangiasoldi «caffè al sapore di dignità»

LA PAUSALiberarsi dalle slot machine non è stato facile. Ben più facile, invece, avere come ospite al bancone don Luigi Ciotti. Il fondatore di Libera è stato ieri pomeriggio al bar L'insolita storia, il locale di via Zuppani che pochi giorni fa ha raccontato la sua insolita storia di emancipazione dalle macchinette mangiasoldi. Un caffè e parole di ringraziamento per la scelta coraggiosa di Giuliana e Romana, le due proprietarie. Un incoraggiamento ad andare avanti e anche un premio, portato dal coordinamento Slotmob Belluno.LA...