Aizzò i cani contro la polizia: arresto bis

L'OPERAZIONEBELLUNO Arrestato per due volte in dieci giorni. Un triste record quello del 33enne bellunese che aizzò i cani contro i poliziotti intervenuti per una lite in famiglia. Questa volta, venerdì scorso, è finito ai domiciliari per droga. Nella sua casa gli agenti hanno trovato tutto il necessario per lo spaccio oltre a 30 grammi di hashish, due piantine di marijuana e 5 grammi di erba già essiccata. Ieri mattina in Tribunale a Belluno l'udienza di convalida dell'arresto per l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione, ai fini...