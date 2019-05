Aiuti al volontariato il Csv scende in campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTO(dt) Trovare fondi e risorse è sempre difficile. Nel mondo del terzo settore ancora di più. Ma c'è un aiuto: il Csv, Centro servizi per il volontariato. Nella sede di Belluno verrà organizzata una serie dedicata proprio alle associazioni di volontariato: tre incontri dal titolo Come trovare risorse; le prime due date in programma sono venerdì 24 maggio e mercoledì 5 giugno. La tematica, di grande attualità, interessa tutto il mondo del volontariato provinciale e delle imprese sociali, che avranno così la possibilità di...