LA STAGIONE

BELLUNO A mangiare tra mucche, orti e galline il 30% di persone in più. Trend in crescita e numeri con il segno più per gli agriturismi del Bellunese che tra giugno e agosto hanno messo a segno una crescita di presenze davvero insperata. Dopo una ripresa faticosa legata alle incertezze del post lockdown e alle difficoltà nell'organizzazione degli spazi, la strada è stata tutta in discesa. Lo dice con soddisfazione il direttore di Coldiretti Michele Nenz. «Non ci sono stati problemi dichiara -, e la stagione non è finita. Settembre sarà un ottimo mese, anche migliore di agosto».

I PRODOTTI

C'è ottimismo tra i prati e le stalle della provincia. E non solo perché a sedersi ai tavoli degli agriturismi sono stati tanti turisti di passaggio, ma anche per il boom di vendite dei prodotti locali, in particolare lattiero caseari. È stata sicuramente una stagione positiva prosegue Nenz -. Dopo una prima fase di titubanza legata alle regole anti Covid, hanno tutti aperto e sono stati letteralmente presi d'assalto. Non parlo solo delle settimane a cavallo di Ferragosto, ma anche della presenza importante di turisti italiani già a luglio e a giugno. Un turismo di prossimità, di chi ama la montagna e gli spazi aperti, ma abbiamo visto anche qualche straniero».

LA VETRINA

L'organizzazione ha fatto molto, in questo successo. I gestori hanno infatti allestito anche all'esterno spazi con gazebo, tavoli e panche per garantire il rispetto delle normative e la possibilità di rilassarsi qualche ora senza l'obbligo della mascherina. «A favorire tutto questo, probabilmente, è stata anche la bella sensibilizzazione da parte della Provincia e degli enti preposti, che hanno presentato il nostro territorio come luogo interessante dove trascorrere i momenti liberi conclude Nenz -. Non è ancora terminata la stagione, l'autunno è un periodo molto buono per questo tipo di attività e per i colori e le temperature offerti dal Bellunese». Dando uno sguardo a livello regionale, l'estate post Covid 19 sarà ricordata per gli sforzi economici e creativi messi in campo dagli operatori agricoli prima, durante e dopo l'emergenza sanitaria. A dirlo è Diego Scaramuzza presidente nazionale e regionale di Terranostra proprio allo scadere delle vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (73%) che hanno scelto di andare in vacanza. Pienone con doppi turni di lavoro sulle Dolomiti dove i più sportivi hanno trovato occasioni di escursioni e soggiorni. «La stagione caratterizzata dal turismo mordi e fuggi conferma che 21,1 milioni di italiani dicono da Coldiretti hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto con un calo dell'11% rispetto allo scorso anno a causa del Coronavirus. Con la pandemia quest'anno si è rafforzata l'abitudine tutta made in Italy' di concentrare le partenze ad agosto che è stato di gran lunga il più scelto ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54% a giugno e del 23% a luglio».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

