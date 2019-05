Agricoltura di montagna: candidati a confronto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROBELLUNO Agricoltori e allevatori a confronto con la politica. Incontro in Coldiretti, questa mattina, tra i soci dell'associazione di categoria e i candidati alle Europee. Il vis a vis è il primo di una serie organizzata per presentare ai politici le questioni della montagna bellunese e della sua agricoltura. Questa mattina sono attesi in sede Ilenia Rento, candidata per Lega Nord, Cristian Bolzonella di Fratelli d'Italia e l'europarlamentare del Pd Paolo De Castro. Ai tre verrà sottoposto il documento programmatico già presentato...