BELLUNO Agricoltura di montagna, questo il tema che è stato condiviso coi candidati bellunesi alle regionali dai coltivatori diretti della provincia di Belluno. La Coldiretti di Belluno pensa ad un Piano di sviluppo Rurale che vada incontro alle effettive esigenze delle aziende della montagna bellunese, auspica un percorso di recupero, ripristino e di utilizzazione dei terreni montani anche attraverso una legge forestale Regionale che «ci permetta di riappropriarci della gestione attiva delle foreste», spiega Alessandro De Rocco, presidente di Coldiretti Belluno. Sono proprio queste alcune delle richieste «che abbiamo presentato ai candidati consiglieri alle elezioni regionali -. fa notare Alessandro De Rocco quando giovedì abbiamo incontrato i candidati». Parliamo, per il centro destra di Silvia Cestaro, Cristina Luciani, Tiziana Penco, Stefano Scardanzan, Dario Scopel, Pierluigi Svaluto, Franco Roccon, per il Movimento Cinque stelle (Daniele Campedel) mentre per il Centro sinistra (Cristina De Donà, Edi Fontana, Maurizio Milani, Alex Segat). La Coldiretti Belluno ha scelto di presentare il documento con le «dieci proposte per l'agricoltura veneta che noi abbiamo dettagliato più specificatamente per l'agricoltura bellunese. I temi più scottanti come quello della fauna selvatica hanno aperto anche il dibattito tra i partecipanti in sala e in collegamento on line con tutti i candidati concordi sulla necessità di arrivare al danno zero per la fauna selvatica con la proposta di Coldiretti che la provincia di Belluno diventi una provincia pilota a livello nazionale per la problematica del lupo e degli ungulati con percorsi anche di valorizzazione della filiera della carne di selvaggina», spiegano dalla sede dei Coltivatori diretti. Il tema è quelle dei grandi predatori, in particolare il lupo che anche quest'estate ha fatto molto parlare a causa delle numerose predazioni, effettuate soprattutto a Lentiai, sul Nevegàl e in Alpago. Il presidente della Coldiretti De Rocco, continua a raccontare: «abbiamo chiesto che venga avviato un percorso di valorizzazione delle malghe, vero patrimonio di cultura e tradizioni anche in chiave turistica con interventi mirati ad individuarne i punti di forza e debolezza ma anche e soprattutto evitando le speculazioni che in alcuni casi ne vengono fatte. E infine abbiamo chiesto di incentivare sistemi di integrazione tra il comparto turistico e quello agroalimentare favorendo quelle attività che utilizzano i prodotti del territorio». Tra le idee che l'associazione ha c'è quella di confezionare un menù nei rifugi e dei ristoranti che venga pensato solo ed esclusivamente con i prodotti coltivati nella terra bellunese». (Fe.Fa.)

