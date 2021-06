Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURABELLUNO «Il Governo dia una mano all'agricoltura, a quella di montagna in particolare». Da questo assunto ha preso il via l'incontro di qualche giorno fa su Agricoltura e Allevamento nelle Terre Alte organizzato dai parlamentari bellunesi della Lega, il senatore Paolo Saviane e il deputato Mirco Badole, e realizzato sulla piattaforma Meet. Le parole del presidente della Commissione Agricoltura in Senato, Gianpaolo Vallardi, tra i...