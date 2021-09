Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COLDIRETTIBELLUNO Corso di micologia per gli imprenditori agricoli grazie a Coldiretti: mira a preparare le aziende agricole anche alla commercializzazione dei funghi, ma non solo, anche alla loro utilizzazione e, perché no, per diventare un riferimento anche per i turisti appassionati alla ricerca. Saranno più di 15 le aziende agricole e agriturismi impegnati in un corso di 14 ore formative con l'obiettivo di accrescere le conoscenze di...