AGORDOIl nuovo fondo da 12 milioni di euro stanziato per ripristinare i danni provocati dalla tempesta Vaia di fine ottobre, ha portato in Agordino altri 2 milioni 600mila euro, di cui circa la metà andranno a coprire le richieste avanzate dai Comuni, mentre gli altri saranno utilizzati per interventi di difesa idrogeologica da parte della Forestale. Si tratta prevalentemente di opere a completamento di quelle già in corso che portano il valore complessivo dei cantieri in atto a 5 milioni. Il nuovo stanziamento è frutto del risparmio su...