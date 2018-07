CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGORDO(gs) Per celebrare l'anniversario dei 150 anni di vita associativa della sezione di Agordo del Club Alpino Italiano sarà realizzato un affresco. A dipingerlo saranno i maestri frescanti Laura Ballis e Giovanni Sogne. Ma in realtà il progetto è il risultato di una collaborazione a più voci. Innanzitutto dell'Associazione culturale per l'affresco, che ha sede a Feltre al santuario dei santi Vittore e Corona, e che già lo scorso anno ha realizzato un affresco sul muro della scuola elementare di Agordo in occasione dei 400 anni della...