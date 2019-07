CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDOEra uscito per una passeggiata con la sua canna da pesca ai laghetti di Polane, nel territorio comunale di Agordo.Nel primo pomeriggio è stato però trovato senza vita. Accasciato a terra, forse a causa di un malore improvviso. Aveva 87 anni Edoardo Pedron, nato a Bassano del Grappa ma da tempo residente in provincia di Monza Brianza dove aveva avviato un'attività. L'allarme è scattato nella tarda mattinata quando la moglie di Pedron non riuscendo a contattarlo al telefono ha chiesto ad un parente che abita in zona di andarlo a...