LA SENTENZA

BELLUNO La lite condominiale con lo spray al peperoncino costa 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Se l'è cavata cos' R.F., 83 anni, l'incubo dei residenti di un edificio di via Rivabella nel Quartier Cadore. La donna, difesa dall'avvocato Simona Ianese, doveva rispondere di stalking, lesioni per lo spray al peperoncino spruzzato all'anziana vicina e violenza provata. Quest'ultima accusa è caduta per il resto il giudice ha concesso le attenuanti generiche riportando la condanna a 4 mesi e 20 giorni. Il pm Sandra Rossi aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione. Ci vorranno 90 giorni per conoscere le motivazioni della sentenza, ma probabilmente il giudice ha riportato la vicenda a un contesto meno grave, di un battibecco condominiale. L'imputata dovrà comunque risarcire le due parti civili costituite: 2mila euro all'anziana 91enne e 500 alla donna che accorse per salvarla e rimase ferita (erano difese dagli avvocati Giuseppe Triolo e Sandra Constantini).

I fatti contestati vanno dal gennaio 2015 al 27 agosto 2016 quando intervenne la polizia per l'aggressione al peperoncino. Ma quello era solo il culmine di una serie di atti persecutori alla 91enne.

