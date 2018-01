Agenzia delle entrate: solo 692 cartelle bellunesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SERVIZIOBELLUNO Niente cartelle esattoriali sotto l'albero. E neppure nella calza della Befana. È l'operazione Zero cartelle, provvedimento messo in atto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in occasione delle festività ormai alle spalle. L'obiettivo? Non creare inutili disagi tra Natale e Capodanno, evitando il recapito di richieste di pagamento durante questo periodo particolare. Ma da domani si rimette tutto in moto. Perché, si sa: l'Epifania tutte le feste si porta via. E quindi, anche il blocco delle cartelle.CARTELLE...