Agenti di assicurazione: il sindacato fa cent'anni

L'ANNIVERSARIOBELLUNO Sono trascorsi 100 anni dalla fondazione del sindacato nazionale degli agenti di assicurazione e anche a Belluno si è festeggiato questo traguardo. In provincia il sindacato raggruppa una cinquantina di iscritti, che si incontrano per discutere le problematiche del settore e per curare la formazione nell'epoca attuale, che presenta sempre nuove e complesse situazioni a cui dare risposte. Il presidente della sezione provinciale del sindacato degli agenti di assicurazione, Mirco Zandonella Fracchiel, sottolinea come il...