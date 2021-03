IL CASO

BELLUNO Organici della Polizia Stradale bellunese in affanno. Il senatore Luca De Carlo detta la priorità e annuncia che scriverà un'interrogazione a riguardo: «Restituire sicurezza a cittadini e agenti». Dopo i rinforzi per i Mondiali di Sci di Cortina, la polizia stradale di Belluno «torna a scontrarsi con le annose difficoltà di organico. In una provincia così estesa e con un sistema viario così delicato e complesso, il controllo e la sicurezza sulle strade sono fondamentali: bisogna restituire sicurezza ai cittadini, ai turisti e agli stessi agenti della Stradale». Il senatore di Fratelli d'Italia, De Carlo, raccoglie così l'appello della Fsp - Federazione Sindacale di polizia bellunese, che ha scritto al ministero. «È inaccettabile che la normalità della polizia stradale bellunese significhi lavorare con 38 agenti in meno, il 42%, rispetto all'organico previsto. Una mancanza spalmata quasi uniformemente sulle tre sezioni di Belluno, Feltre e Valle di Cadore - sottolinea De Carlo -. È inutile dare il contentino, come i 40 agenti arrivati in occasione dei Mondiali di sci del mese scorso, per fare bella figura e poi lasciare la popolazione senza servizi e gli agenti in gravi difficoltà di gestione e di copertura del territorio». De Carlo annuncia un'interrogazione al Ministro dell'Interno, così come farà il sindacato della Polstrada, «per chiedere se si vuole mettere mano a una situazione che si trascina da troppi anni, in un'area montana dove la sicurezza stradale assume sempre maggiore importanza anche in vista delle Olimpiadi di Cortina del 2026 e per rispetto a quegli uomini dello Stato che, nonostante un organico praticamente dimezzato, continuano a garantire con il loro lavoro e sacrificio la sicurezza dei bellunesi e dei turisti». (Fe.Fa.)

