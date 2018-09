Afghani in fila di fronte alla Questura chiedono accoglienza e asilo politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN QUESTURABELLUNO Ancora la fila di richiedenti asilo in Questura. È accaduto anche ieri quando 7 cittadini afghani, con zaino e borse, appena arrivati a Belluno, hanno bussato alla polizia, in via Volontari della Libertà. Stesso copione di tutte le altre volte, visto che questi episodi, negli ultimi tempi, si stanno ripetendo con altissima frequenza. Dopo le formalità per la richiesta di asilo (fotosegnalamento) gli afghani si sono sistemati al parco dell'Artigliere da Montagna, in attesa del posto per dormire. Con gli ultimi arrivi,...