«Affitti più cari, il Governo ci ripensi»

L'INTERVENTOSulle decisioni del Governo di aumentare le tasse interviene anche l'associazione della proprietà edilizia - Confedilizia bellunese con una nota di appello al Governo e di invito ad un ripensamento. «Ci appelliamo alla maggioranza e al Governo affinché rinuncino al proposito di aumentare la tassazione sugli affitti abitativi a canone calmierato per famiglie e per studenti universitari. Sarebbe una scelta in totale contraddizione, da un lato, con la linea anti-evasione con la quale l'Esecutivo ha voluto caratterizzare la manovra...