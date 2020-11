FELTRE

Un aiuto per coloro che non riescono a far fronte ai costi dell'affitto: pubblicati i bandi per il 2019 e il 2020. La giunta comunale di Feltre ha dato il via libera ai bandi relativi al fondo per il sostegno agli affitti 2019 e 2020. «In questo momento di grave difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria, con molti nuclei familiari alle prese con redditi in calo a causa della cassa integrazione o della perdita del lavoro, il fondo per il sostegno agli affitti è un aiuto importante, soprattutto per le fasce più deboli della nostra cittadinanza -commenta l'assessore alle Politiche Sociali del comune di Feltre, Giorgia Li Castri- Invito tutti coloro che abbiano i requisiti per accedere al fondo a fare domanda nei tempi utili. Gli uffici dell'azienda Feltrina per Servizi alla Persona, che segue i bandi è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni». Per accedere alla misura è necessario avere il contratto di affitto relativo agli anni 2018 e/o 2019, essere residente nel comune di Feltre e avere l'alloggio per cui si chiede il contributo a titolo di residenza principale. Inoltre è necessario avere un'attestazione isee non superiore a 15mila euro. Le domande potranno essere presentate fino alle 11.30 dell'11 dicembre. Se il richiedente presenterà domanda direttamente accedendo all'apposita procedura web, il caricamento sarà possibile 7 giorni su 7, 24 ore al giorno fino alla mezzanotte del 30 novembre. Per informazioni: settore servizi sociali del comune di Feltre 0439 840680, indirizzo mail servizisociali@aziendafeltrina.it. (ES)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA