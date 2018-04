Affido familiare: l'Usl spiega il percorso che va seguito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PER LE FAMIGLIEBELLUNO Affido familiare: cos'è e come si fa. Tutto verrà spiegato nei corsi in partenza ai primi di maggio, sia a Feltre che a Belluno. I Centri per l'affido e la solidarietà familiare (Casf) dell'Usl 1 Dolomiti stanno per dare il via ad un corso formativo/informativo sull'affido familiare rivolto a famiglie, sì, ma anche a coppie e persone singole. Durante gli incontri, i partecipanti potranno approfondire alcune tematiche dell'affidamento familiare, in particolare ci sarà modo di conoscere quali sono i bisogni dei...