CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADOZIONILONGARONE Longarone è l'ombelico del mondo. O, per lo meno, di un mondo: quello delle adozioni internazionali. Sì, perché nella cittadina nota per il gelato artigianale, oltre che per il disastro del Vajont, opera da 23 anni, e su scala nazionale, l'associazione I bambini dell'arcobaleno - Bambarco Onlus. Punto di riferimento per l'intero Nord Italia, la realtà longaronese coltiva rapporti con undici Paesi esteri: in Bulgaria, Russia, Cina e India, è autorizzata a portare a termine le adozioni, mentre con Thailandia, Kazakistan,...