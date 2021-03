Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO È giallo, in plastica, made in Alpago e si può adottare. Si tratta dei guard rail salva vite della ditta De Pra Materie Plastiche, con sede a Pieve d'Alpago. Lo sviluppo dell'innovativo prodotto, in collaborazione con una ditta americana, ha dato il via ad una campagna come non se ne erano mai sentite prima. Adotta un guard rail è il nome dell'iniziativa con cui De Pra e co sperano di sensibilizzare l'opinione pubblica,...