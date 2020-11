IL LUTTO

BELLUNO La maestra Marisa De Lorenzo Gardinal ha chiuso gli occhi per sempre. Lei, che amava il lavorare sodo molto più della ribalta, ha lasciato ai figli una scia di attestazioni di riconoscenza. Saputo della scomparsa c'è chi, tra gli ex alunni delle scuole elementari di Borgo Piave o Quartier Cadore, ne ha ricordato il piglio materno, chi l'energia della missione. Marisa De Lorenzo Gardinal era nata a Candide nel 1929, in una famiglia di maestre. Era maestra la mamma Carmela, così la zia Elia, autrice del Dizionario del Comelico superiore, ma, pure, la zia Nella Tagliavini, sorella del glottologo Carlo e del musicologo Luigi Ferdinando. Tipologia di studi, quindi, già delineata: dal Comelico a Belluno, quindi, ospite dello studentato Maria Bambina. Una struttura su cui, qualche anno fa, si pubblicò un libro, per ricordarne la storia. Un capitolo porta la firma della maestra Marisa. Dopo il diploma arrivò il matrimonio con un collega, il maestro Giovanni Da Col, originario di Cibiana di Cadore. La professione, poi, portò gli sposi ad insegnare alla scuola elementare di Auronzo. Quindi il trasferimento a Belluno, anche se nel paese cadorino la De Lorenzo tornava per trascorrere i mesi estivi. Magari ricordando, a chi la andava a trovare, gli anni della giovinezza: il 1945 e il giorno della Liberazione vissuto a Venezia dove era andata per studiare. Ora la malattia se l'è presa, lucida fino all'ultimo. Fino all'ultimo appassionata della lettura, dal romanzo al quotidiano. Fino all'ultimo con l'orecchio pronto all'ascolto dei concerti delle voci maschili dell'Ensemble Odhecaton. La maestra De Lorenzo lascia i due figli, Maurizio, già otorino negli ospedali di Feltre e di Montebelluna, e Paolo, musicista e docente al Conservatorio di Venezia. I funerali sono fissati per lunedì alle 15 in Duomo.

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA