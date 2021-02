IL LUTTO

TREVISO Lutto nel mondo della cultura veneta. Si è spento, Toni Zamengo, scrittore ed ex insegnante, aveva 87 anni, è deceduto improvvisamente all'ospedale Cà Foncello di Treviso nel pomeriggio di venerdì causa un infarto. Toni Zamengo, veneto puro sangue, conosciutissimo nel mondo della scuola e scrittore di spicco, era nato a Dolo ma risiedette a Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia), il paese al quale era fortemente legato. Da quando era in pensione abitava a Treviso, al quartiere di San Pelajo alle porte della città dove lascia l'amata Dely Marzola (già dipendente delle Poste centrali a Treviso), con la quale ha trascorso mezzo secolo della sua vita. Ha insegnato per 43 anni, come docente di lingua e letteratura inglese in vari istituti superiori, da quelli tecnici al liceo, di Feltre e Belluno, conosciuto ed apprezzato da generazioni. Alla professione di insegnante ha abbinato quella di scrittore: la maggioranza dei suoi libri hanno avuto la caratteristica di essere, nel fronte retro, in italiano e in lingua veneta e non caso inviati anche in giro per il mondo per tanti veneti. Iniziò la sua carriera nel 1966 con il trittico dei randagi con lo pseudonimo Ta Nek, quindi C'era la rivolta 1968 -1970 sulle lotte studentesche (Extralito, 1988) e via via fino alla La raganella (Piazza Editore 2018). (mic.mir)

