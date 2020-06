LA PROPOSTA

BELLUNO Una mozione per intitolare una via agli Eroi della sanità, morti da Covid 19 per curare persone contagiate. È l'idea del consigliere Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia). La proposta è stata presentata al presidente del consiglio comunale, Francesco Rasera Berna nei giorni scorsi. Spiega Addamiano: «Poiché, in questi ultimi mesi, il personale sanitario ha operato nel nostro Paese con encomiabile spirito di sacrificio e con grandissima abnegazione professionale al fine di salvare vite umane prosegue il consigliere di Fratelli d'Italia - e allo scopo di contrastare il diffondersi dell'epidemia in oggetto chiedo di prendere in considerazione la mia mozione». Il consigliere ricorda che ad oggi in Italia sono 165 i medici e oltre 40 gli infermieri morti a causa del Covid 19. «Ecco che la meritoria opera di tutto il personale sanitario italiano afferma Raffaele Addamiano - ritengo debba avere un riconoscimento che, al di là dell'aspetto meramente formale, simboleggi concretamente la stima, la gratitudine e il vivo ricordo da parte dei cittadini e delle Istituzioni Pubbliche». L'idea di intitolare una via arriva da un comune di Padova, Agna, che come «segno tangibile dell'esigenza commemorativa può essere rappresentato a livello locale dalla decisione amministrativa di intitolare una via o una piazza alle donne e a gli uomini che si sono spesi, a vario titolo, per salvaguardare un bene primario: la salute».

